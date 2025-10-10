Regresa al quirófano

Alejandra Guzmán regresó al quirófano una vez más; la cantante de 57 años se sometió a una operación en la columna vertebral, de acuerdo al programa "Ventaneando", la rockera se recupera satisfactoriamente; fue hace un par de meses que detalló que tenía hernias discales.

Una hernia discal ocurre cuando la parte blanda y gelatinosa de un disco de la columna vertebral (el núcleo pulposo) se sale a través de una fisura en la parte exterior más dura (el anillo fibroso). Este desplazamiento del disco puede presionar los nervios cercanos o la médula espinal, causando dolor, entumecimiento, debilidad o sensaciones anormales en la pierna, brazo u otras partes del cuerpo.

Fue en julio de 2025 que la Guzmán suspendió su gira "Brilla Tour" por problemas de salud, y aunque en el momento se especuló que podría haber recaído en adicciones, la cantante y su familia lo negaron rotundamente.

En agosto fue diagnosticada con hipertensión; los problemas de salud de Alejandra comenzaron en 2009, cuando se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos y le inyectan una sustancia llamada metil metacrilato, a partir de entonces, la cantante ha vivido un calvario.

Y ahora fue intervenida quirúrgicamente en la columna vertebral debido a complicaciones crónicas y hernias discales, operación que fue considerada bastante delicada pero necesaria para estabilizar la zona afectada.