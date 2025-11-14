Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían puesto fin a su relación

Alejandro Sanz acudió a la ceremonia de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, este jueves, sin su pareja, Candela Márquez, lo que hizo saltar las alarmas sobre el estado de su relación, que en los últimos meses ha estado envuelta en versiones de distanciamiento.

Este viernes, durante una transmisión en vivo, el periodista español Jordi Martín aseguró que el romance ha terminado tras un año. Fuentes supuestamente cercanas al cantante, ganador del Grammy, revelaron que el idilio amoroso habría comenzado a deteriorarse desde las interacciones que el famoso tuvo con Shakira durante la promoción de su canción juntos "Bésame". En específico, hablan de un video que se subió a redes sociales donde Shakira le da un beso en la mejilla a Sanz mientras ambos hacen lip sync con la canción.

Este episodio habría desatado los celos de Candela, quien dejó la relación, aunque se reconciliaron tres días después. Posteriormente, durante las presentaciones del famoso en Mérida, México a principios de septiembre, ambos se alojaron en unas villas; sin embargo, tras el concierto, Alejandro se hospedó en una junto a dos amigos y Candela en otra por separado. "Me dicen que desde septiembre la relación está completamente rota", señaló Martín.

¿Qué factores influyeron en la ruptura?

Según el periodista, la distancia también representó un fuerte problema para la pareja, ya que Sanz reside en México y ella en España. A esto se sumarían las inseguridades de Candela. Los sentimientos de Sanz, de acuerdo con Martín, eran genuinos y habría tenido un gran cariño por Márquez, pero llegó un punto en el que él ya no podía continuar. Desde hace unas semanas, habrían puesto fin a la relación de forma definitiva.

Actualmente, la pareja ya no se sigue en Instagram. Hasta el momento, ninguno ha aclarado públicamente su situación amorosa. En ocasiones anteriores habían compartido fotografías juntos para disipar rumores.

¿Cuáles han sido los escándalos que enfrentaron juntos?

Las dudas sobre la estabilidad de la pareja comenzaron desde que Candela no asistió a la primera comunión de los hijos de Alejandro este año, fruto de su relación con Raquel Perera. Su silencio prolongado en redes y el hecho de que, por un tiempo, dejara de seguir al cantante en Instagram reforzaron aún más las sospechas entre los seguidores.

La situación volvió a encender rumores cuando Shakira arrancó su gira por Estados Unidos y se le vio especialmente cercana a Sanz. Aunque ambos sostienen una amistad de muchos años, algunas personas sugirieron que la intérprete de "Lo hecho está hecho" pudo haber influido en la distancia entre la pareja. La especulación se intensificó luego de que, en uno de sus conciertos, Alejandro le dijera a la colombiana: "Te amo".

A esto se sumaron las críticas que enfrentó Sanz tras las declaraciones de Ivet Playá, una fan que afirmó haber mantenido una relación con él cuando era menor de edad y que, según su relato, se volvió tóxica. El cantante rechazó las acusaciones mediante un comunicado, donde señaló que el conflicto podría estar relacionado con su negativa a entablar negocios con Playá y su familia.

Candela, por su parte, decidió no involucrarse públicamente. No obstante, al regresar a Madrid tras cumplir compromisos profesionales en Miami, fue interceptada por la prensa. Con actitud tranquila, aseguró que se encontraba "muy bien" pese a los comentarios que circulaban sobre su pareja.