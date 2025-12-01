Canta corridos, respeta reglas

Miles de personas corean el nombre corridos famosos en cada oportunidad, como se vio en la pasada edición del Flow Fest en la que 84 mil almas pedían "AMG" o "Cuerno Azulado", peticiones que los cantantes Natanael Cano y Gabito Ballesteros cumplieron, pero este último reconoce que solo los interpreta por el negocio.

En la Ciudad de México no hay sanciones, pero en el último año, la interpretación de canciones del género que lo catapultaron a él y a otros exponentes ha sido castigada por las autoridades en estados como Chihuahua y Jalisco, por considera que hacen apología de la violencia, e incluso el gobierno impulsó el concurso "México Canta" para replantear el contenido de las letras.

Para Gabito no hay problema; prefiere atenerse a las restricciones en los lugares donde canta.

"Hay que respetar. Yo creo que el gobierno es bueno y nomás se respeta lo que ellos deciden.

"Nosotros estamos aquí para seguir la regla y no pasa nada, uno no está para cambiar leyes, ni nada, nomás para seguir el trenecito, entonces aquí estamos a la orden, seguimos haciendo música, sabemos hacer de todo, no estamos amarrados solamente a eso", asegura.

Ballesteros sabe que con las legislaciones mexicanas y los recientes problemas que varios compañeros suyos del regional mexicano han tenido con sus permisos de trabajo en los Estados Unidos, debe comenzar a diversificar su música.

CON ´VIERNES´ BALADA ROMÁNTICA

SE PRUEBA GABITO COMO ROMÁNTICO

En su caso, explica, está explorando nuevos géneros, prueba de ello es "Viernes", una balada romántica con la que el sonorense sale de su zona de confort haciendo una colaboración con una de las bandas que admira desde muy joven, el grupo de pop Reik, a quien agradece el abrirle un nuevo camino en alejado de lo bélico.

"Lo bueno es que tenemos muchos géneros, y muchos temas por hacer, como el que grabamos con Reik. Yo nunca se los había dicho, pero la neta soy fan de ellos desde hace mucho tiempo, escucho mucho su música".

Contrario a lo que muchos pensarían al escucharlo cantar temas como "Tendido" o "7 días", Gabito se reconoce fan de las letras y de los exponentes que le cantan al amor sin la ferocidad que caracteriza a los corridos bélicos o tumbados.

"A mí me viene, la neta, lo romántico, ahorita puedo hacer un corrido y todo eso, pero mucho por el negocio, (por) lo que la gente nos pide, pero también soy muy fan de este estilo de música".