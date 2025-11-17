Diagnosticado con cáncer de próstataEl actor de Grey's Anatomy fue diagnosticado tras un examen rutinario.
James Pickens Jr., actor de 71 años que da vida al Dr. Richard Webber en "Grey´s Anatomy", reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata tras un examen rutinario.
El tumor fue detectado temprano y removido de inmediato.
El actor explicó que la enfermedad tiene un fuerte historial en su familia, pero destacó que ninguno de sus parientes ha muerto por ello, lo que lo mantiene optimista.
Pickens aseguró que seguirá bajo observación médica debido a que presentó una variante poco común del cáncer.
EL MAÑANA RECOMIENDA