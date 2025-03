La comediante canadiense, Katherine Ryan, de 41 años, famosa por sus especiales de comedia en Netflix, ha sido diagnosticada con cáncer de piel, según lo reveló ella misma en su podcast "Telling Everybody Everything".

La también escritora y presentadora, de 41 años, ya había sudo diagnosticada con melanoma cuando tenía 21 años, enfermedad que logró superar. Para esta nueva batalla, sus médicos le aseguraron que todo estaba "perfectamente bien".

"Sé que nunca se debe buscar información en Google, pero la verdad es que estoy muy preocupada. Normalmente soy una persona positiva. Creo que no es tan fácil aceptar un diagnóstico de ´estás sana´ y dar marcha atrás", reconoció en su podcast.

Gracias a que asistió a consulta a tiempo, el tratamiento es prometedor para la actriz, famosa por la serie de Netflix, The Duchess. Es por ello que exhortó a sus escuchas y seguidores que se revisen constantemente para estas y otras afecciones.

"Me parece una locura lo que podría haber pasado si no hubiera defendido mis derechos y asistido al doctor, y seguiré haciéndolo", reiteró en el podcast.

Ryan nació y creció en Canadá, pero la mayor parte de su carrera como standupera la ha hecho en Reino Unido, donde reside desde 2008. Además de su show en Netflix, brilló en series como como 8 Out of 10 Cats, Never Mind the Buzzcocks, A League of Their Own y Have I Got News For You.