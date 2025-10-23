Pierde campaña millonaria

La conductora de televisión Galilea Montijo habría perdido dos campañas publicitarias de alto valor económico debido a una mala gestión por parte de su exasistente, Bernardo Moreno, según reveló el canal de YouTube Kadri Paparazzi.

De acuerdo con la información difundida, la tapatía confiaba plenamente en Moreno, quien tenía trato directo con marcas y patrocinadores interesados en trabajar con la también conductora de "Hoy" y "La casa de los famosos".

Sin embargo, esa confianza se habría roto tras descubrir que una de las negociaciones terminó en fracaso por su culpa.

"Galilea está que echa fuego contra su excolaborador y amigo, Bernardo Moreno. Bernie le habría echado a perder nada más y nada menos que dos campañas millonarias", señaló el medio especializado en espectáculos.

¿Qué ocurrió?

Según las versiones, una reconocida marca buscaba contratar a Montijo y ofreció 1.7 millones de pesos, pero Moreno insistió en que el pago debía ser de dos millones, negándose a ceder. Ante la falta de acuerdo, la empresa decidió cancelar la negociación.

Posteriormente, la marca se acercó a Danna Vázquez, representante actual de la conductora, quien intentó reactivar el contrato. Sin embargo, los empresarios le informaron que ya habían tratado con el equipo de Galilea y que les habían cerrado las puertas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Al enterarse de lo sucedido, Montijo habría decidido terminar toda relación laboral con Moreno, quien durante años fungió como su estilista y asistente personal.