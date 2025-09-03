Invitado de honor en Francia

El Festival Lumière, que se celebrará del 11 al 19 de octubre de este año en Lyon, Francia, tendrá como invitado de honor de su edición 2025 al actor y cineasta Sean Penn.

"Es uno de los actores más destacados de su generación, cuya carrera ha sido reconocida con dos premios Óscar", anunciaron los organizadores del festival en un comunicado de prensa.

Se espera que el actor, de 65 años, asista a una proyección especial de su película de 2007, Camino Salvaje, en la sala Halle Tony Garnier, el domingo 12 de octubre, donde además hablará con el público.

La película, que fue nominada a un par de premios de la Academia, está inspirada en la historia real de Christopher McCandles, un graduado universitario de una familia adinerada que decide abandonar su vida privilegiada y aventurarse a vivir solo en Alaska.

"Es una gran película sobre la libertad y la inmensidad de Estados Unidos. Un clásico instantáneo de la década del 2000, de una belleza absoluta", aseguró la organización del festival.

Penn, recordado por papeles reconocidos en cintas como Río Místico, Milk y Yo Soy Sam, aparecerá próximamente en la esperada película de Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra, al lado de Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro.