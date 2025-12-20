Hijo de Camilo Sesto reaparece con su mamá tras ser hospitalizado

Camilo Blanes, el hijo del cantante español Camilo Sesto, reapareció en sus redes junto a su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, con quien se sabe, ha tenido varios desencuentros debido a sus problemas de adicción. El llamado Camilín, quien a pesar de tener talento musical, abandonó ese camino tras la muerte de su papá en 2019, estuvo hospitalizado tras crisis de salud.

¿Qué ha pasado con Camilo Blanes y su salud?

Blanes, el único hijo de Sesto, estaba delicado de salud, que había sido hospitalizado y que su madre lo acompañaba; ahora, por primera vez en mucho tiempo, el joven Camilín, que en redes se hace llamar Sheila Devil, compartió una foto con ella. Hace unos días colgó en su cuenta de Instagram una foto de sí mismo donde se observan algunas mejorías en su físico; Blanes tiene problemas con su consumo de alcohol y drogas desde hace un par de años, por lo que su estado físico y mental ha resultado afectado.

Medios españoles han reportado en más de una ocasión que aunque la madre de Camilo, Lourdes Ornelas, intentó ayudarlo en varias ocasiones, éste la corría de la mansión en la que vive, herencia de su padre, y prefería estar con "sus amigos".

Reacciones de los fans ante la foto de Camilín y su madre

Fue a mediados de la década de los 70 que Lourdes Ornelas conoció a Camilo Sesto en México; ella, de 17 años, trabajaba como asistente de Lucía Méndez y se enamoró del artista en un pasillo de camerinos; el romance entre ambos dio como fruto el nacimiento de su hijo Camilo Blanes en 1983. Los seguidores de Camilo Blanes, muchos, o la gran mayoría de ellos, seguidores de su padre Camilo Sesto, externaron su alegría al ver el regreso de Camilín con un poco de mejora en su estado físico, pero sobre todo celebraron la foto que compartió sonriente junto a su mamá.

Los comentarios de la publicación aplauden que madre e hijos se hayan reencontrado; cibernautas desean que ese sea un nuevo comienzo para el hijo de Camilo Sesto, y que ahora sí, de una vez por todas, se rehabilite. Las esperanzas se dan porque Blanes acompañó dicha publicación con la canción de Natalia Lafourcade "Hasta la raíz", la cual habla de un amor profundo e inquebrantable que se arraiga en el ser más íntimo de la persona.

Historia de amor entre Camilo Sesto y Lourdes Ornelas

"La mejor fotografía que he visto desde que te conozco, nadie te va a querer y a cuidar como ella, sal de esas falsas amistades que no aportan nada bueno a tu vida". "Solo hay una madre que te cuida no la abandones hazle caso a tu madre con cariño". "Esta foto sí es bonita y por eso la comento. Como el amor de una madre ninguno. Ojalá te recuperes", se lee.

Camilo Blanes pasó de tener un prometedor futuro en la música, a compartir en redes fotos perturbadoras de sus excesos en la mansión de su padre, lugar en el que mostraba vivir entre basura y botellas de vodka vacías; las fotos en las que Camilo se mostraba deprimido y con problemas de salud mental fueron muchas, incluso, publicó un video en el que se mostró desorientado y totalmente desnudo.