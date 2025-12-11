Camila Sodi revela que padece autismo

Camila Sodi atraviesa un momento de introspección personal y profesional. En esta etapa, la actriz ha hablado sobre un aspecto poco conocido de su vida: su diagnóstico de autismo y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Con total honestidad, compartió que entender su neurodivergencia le ha permitido mirar su historia desde otro lugar y comprender mejor muchas experiencias del pasado.

Este proceso de autoconocimiento tomó fuerza tras la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, un golpe que marcó su vida. A partir de ese dolor, Camila Sodi encontró en la escritura una forma para sanar, reflexionar y transformar su luto en algo que pudiera acompañar a otros, así nació "El pequeño libro del duelo", su debut como escritora.

"Consideró que el mundo debería estar diseñado por gente más sensible, no nada más para los que atraviesan cosas difíciles".



