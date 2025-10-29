¡Irreconocible! desata críticas

A sus 49 años, Ninel Conde sigue sumándole cambios a su cuerpo, específicamente a su rostro, el cual ha tenido varias modificaciones en los últimos años, tantas, que seguidores de la actriz aseguran que "ya no la reconocen", y con este nuevo cambio, afirman que Ninel ya es más una "caricatura".

Tras su participación en "La casa de los famosos México", donde no salió tan bien librada como esperaba, la llamada "bombón asesino" ha anunciado con bombo y platillo que se vienen sorpresas, aunque hasta ahora la única sorpresa es que luce ojos en color verde.

Fue a mediados de octubre que presumió sus ojos de color en una sesión de fotos otoñal, y hace unas horas compartió varias imágenes luciendo no sólo sus ojos verdes, sino un cambio de color en el cabello.

Ninel se ha vuelto amante de los labios voluminosos, algo que mencionan los cibernautas cuando piensan en la "Ninel de antes".

"Extraño a la Ninel Conde de Rebelde Alma Rey, pareces otra persona", se lee entre los comentarios de las fotos así como: "Cada vez se parece menos a Ninel y mucho más a Wendy". "Tan bella que era...ahora parece una caricatura". "¿Qué le pasó?".