Cambia look por noble causa

Para ello, Momoa tomó la inactiva de despedirse de uno de sus rasgos más característicos: su larga cabellera, pues se rapó la cabeza como protesta contra el uso excesivo de botellas y envases de plástico, como los que contiene los productos para el cabello.

Este acto quedó grabado en un video que Momoa compartió en sus redes sociales y en el que explica cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta importante decisión: "Estoy rapándome el pelo. Lo estoy haciendo por los plásticos de un solo uso. Estoy cansado de estas botellas de plástico. Tenemos que parar", dijo a la cámara mientras muestra cómo es que va cayendo su cabello.

El actor de "Game of thrones" también presumió las largas trenzas que le fueron cortadas y aunque no reveló la etapa final de su nuevo look, se mostró sumamente emocionado con el cambio.

"Nunca antes había sentido el viento en esta parte", reveló señalando el costado de su cabeza.