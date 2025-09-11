Luce muy sensual

Rosalía es la protagonista de la nueva campaña de Calvin Klein, donde luce piezas clásicas de la icónica colección de ropa interior de la marca, incluidos los sujetadores y bragas de algodón con el característico elástico blanco que la ha convertido en un referente de la lencería.

TEMPORADA OTOÑO 2025

La cantante, compositora y productora es la cara de la línea de ropa interior de Calvin Klein para la temporada otoño 2025, lanzada este martes 9 de septiembre.

Según un comunicado de prensa, Rosalía introduce "una nueva era de innovación moderna en ropa interior", destacando la línea Icon Cotton Modal, que presenta cintura sin costuras y cierres de ganchos y ojales adheridos para una silueta más suave y mayor transpirabilidad.

AUDAZ Y SURREALISTA

Capturada por la fotógrafa Carlijn Jacobs, la campaña combina "una sensualidad audaz con una narrativa visual surrealista", mientras la intérprete de "Con Altura" posa con los estilos Heritage Cotton y el sujetador y bikini Perfectly Fit, mostrando su talento interpretativo y su habilidad para contar historias a través de la imagen.

"La ropa interior de Calvin Klein ha sido un elemento básico en mi guardarropa durante años. Amo la marca y es un honor estar en la campaña; se siente como si hubiera cerrado un círculo", dijo Rosalía en un comunicado.

La ropa interior de Calvin Klein ha sido un elemento básico en mi guardarropa durante años. Amo la marca y es un honor estar en la campaña; se siente como si hubiera cerrado un círculo

Los estilos Icon Cotton Stretch se lanzaron inicialmente en la primavera pasada para la colección masculina, protagonizada por el puertorriqueño Bad Bunny.

La línea de ropa interior femenina para otoño 2025 ya está disponible en CalvinKlein.com.