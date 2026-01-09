Basta ¡No más...Spotify!

Café Tacvba no es la primera banda que pretende quitar su música de Spotify, pues, hasta ahora hay al menos seis agrupaciones que han decidido no apoyar las inversiones del CEO de la compañía de streaming digital y bajarse de su catálogo.

Los grupos que a manera de protesta ya no cuentan con sus discos y sencillos en la app son Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & the Lizard Wizard, Deerhoof, Xiu Xiu, Hotline TNT y el solista David Bridie.

GUERRA CON IA Y MALOS PAGOS

Al igual que Rúben Albarrán, vocalista de Café Tacvba, estas bandas compartieron los motivos de la retirada de su música de Spotify con comunicados en sus redes sociales, en los que la mayoría coinciden con lo dicho por la agrupación mexicana: apoyo a la guerra, IA y malos pagos a los artistas.

Deerhoof, originarios de San Francisco que debutó en 1994 quitó sus 20 discos de la plataforma asegurando que:

"Nosotros no queremos nuestra música matando gente. Nosotros no queremos que nuestro éxito esté atado a la batalla tecnológica de la IA".

MALVADOS TECNÓLOGOS

La banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizardal anunció el retiro de sus 30 álbumes de Spotify con un comunicado en el que se lee:

"Anuncio de servicio público para quienes no lo sepan: Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, invierte millones en tecnología de drones militares con inteligencia artificial. Acabamos de retirar nuestra música de la plataforma. ¿Podemos presionar a estos malvados tecnólogos para que mejoren? Únanse a nosotros en otra plataforma".

REINCIDE

Esta no es la primera vez que artistas deciden irse de manera temporal o permanente de la distribuidora de música, pues, en 2019 Neil Young, Joni Mitchell, Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young e India-Arie hicieron lo mismo en protesta por la difusión de desinformación sobre el COVID-19 en Spotify con podcast como el de Joe Rogan; sin embargo, todos volvieron con el pasar de los meses.

DECIDEN IRSE

Otro ejemplo del descontento creciente en contra de la plataforma fue el mensaje de Xiu Xiu al retirar sus 17 discos de la aplicación en el que argumentan:

"Actualmente estamos trabajando para sacar toda nuestra música del portal basura de Spotify, el violento armageddon".