Buscan volver al cine

Con el apoyo de su amiga Reese Witherspoon, Dolly Parton espera volver a ser una estrella de cine.

Parton se asoció con la compañía de Witherspoon Hello Sunshine para una adaptación de la exitosa novela que coescribió con James Patterson, “Run, Rose Run”. Publicada a principios de marzo, la obra se centra en el vínculo entre una aspirante a cantante country en Nashville y una superestrella country retirada, un personaje que Parton dijo en entrevistas con la prensa que estaba deseosa de interpretar en una película.

“James y yo amamos a Reese y esperamos trabajar con ella y su maravilloso equipo”, dijo la superestrella el lunes en un comunicado.

Witherspoon, quien creció en Nashville y ganó un Oscar por interpretar a la cantante country June Carter Cash en “Walk the Line” (“Johnny & June: Pasión y locura”), dijo en un comunicado que Parton había sido durante mucho tiempo uno de sus ídolos.

“Dolly Parton no sólo es un ícono para mí, sino una verdadera inspiración para las mujeres y niñas de todo el mundo”, dijo la actriz. “Mi admiración por ella creció aún más cuando leí ‘Run, Rose, Run’, un libro apasionante y desgarrador que no pude dejar. No podría sentirme más honrada de trabajar con ella y James para llevar esta extraordinaria historia a la pantalla”.

Parton ha actuado principalmente en televisión en los últimos años, incluyendo en la serie “Grace & Frankie” en una aparición como actriz invitada, pero en las décadas de 1980 y 1990 protagonizó películas como “9 to 5” (“Cómo eliminar a su jefe”), “Steel Magnolias” (“Flores de acero”) y “Straight Talk” (“Famosa por error”).