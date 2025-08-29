Ovacionados en Venecia

La nueva película de Yorgos Lanthimos, Bugonia, debutó en competición en el Festival de Cine de Venecia con una ovación de pie de casi siete minutos.

Emma Stone, acompañada de Jesse Plemons, Alicia Silverstone y el resto del elenco, hicieron varias reverencias ante la audiencia, mientras la ganadora del Óscar, se emocionó hasta las lágrimas junto a su esposo Dave McCary.

LA TRAMA

Bugonia sigue a Michelle (Stone), directora ejecutiva de una importante empresa, secuestrada por dos jóvenes obsesionados con conspiraciones (Plemons y Aidan Delbis), quienes creen que ella es una extraterrestre que amenaza con destruir la Tierra.

De acuerdo a Deadline, la cinta cuenta con un guion de Will Tracy, inspirado en Save the Green Planet! (2003), dirigido por Jang Joon-hwan en Corea del Sur.

"La humanidad se enfrentará a un ajuste de cuentas muy pronto y la gente necesita elegir el camino correcto, de lo contrario, no sé cuánto tiempo tenemos con todo lo que está sucediendo en el mundo: tecnología, IA, guerras, cambio climático y la negación de estas realidades", dijo Lanthimos en conferencia de prensa.

SORPRENDE

El avance del filme sorprendió al público por el drástico cambio físico de Stone, quien aparece con la cabeza completamente rapada, dejando atrás su cabello rojo.

La última colaboración de Lanthimos y Stone en Venecia fue en 2023 con Pobres Criaturas, que ganó el León de Oro y cuatro premios Óscar. Otras colaboraciones incluyen Kinds of Kindness (2024) y The Favourite (2018).

"Me encanta trabajar con Yorgos. Me atrae el material que elige, los mundos que explora y los personajes que me permite interpretar", afirmó Stone.

Producida por Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Ari Aster, Lars Knudsen, Miky Lee y Jerry Kyoungboum Ko, Bugonia llegará a los cines de Focus Features con estreno en Estados Unidos el 24 de octubre.

EMOCIONADA HASTA LAS LÁGRIMAS

