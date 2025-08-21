Galopa por Estados Unidos

Bronco continua galopando por Estados Unidos con gira su "Dejando Huella Tour" y este próximo 30 de agosto se presentará en el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas con una gran producción y un espectáculo completamente renovado.

Para quienes gustan de la música grupera tienen una cita imperdible este 30 de agosto, cuando esta reconocida agrupación mexicana se presente en Hidalgo, Texas como parte de su esperada gira internacional "Dejando Huella Tour".

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Bronco se ha consolidado como una de las agrupaciones más queridas del regional mexicano y desde los años 80´s han conquistado al público con éxitos como "Sergio el Bailador", "Que no quede huella", "Adoro" y "Amigo Bronco" por mencionar algunos de sus más reconocidos temas.

Para los seguidores de Bronco, esta es una oportunidad irrepetible para disfrutar en vivo de una agrupación que ha dejado huella no solo en la historia de la música mexicana, sino también en el corazón de millones de personas y que sin duda llegó para quedarse.

Aún hay entradas disponibles, para este concierto que será una velada musical que les permitirá reencontrarse con los grandes éxitos de Bronco.

Bronco también se presentará el 22 de agosto en el Midland Theatre de Kansas City, como parte de la misma gira. La banda cerrará su gran gira por Latinoamérica y Estados Unidos con un concierto en Oaxaca, México, el próximo 20 de diciembre. La ronda de conciertos ha incluido presentaciones en Guatemala, Belice, Paraguay y Argentina, además de México y Estados Unidos.