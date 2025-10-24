Saca jugo a su imagen

La actriz cubana Livia Brito, protagonista de "Amanecer", atraviesa un gran momento profesional con la telenovela llegando a sus capítulos finales. Pero, además, la también modelo sigue facturando en OnlyFans donde, por 280 pesos al mes, comparte contenido exclusivo.

Brito explicó que decidió abrir su cuenta luego de que hace años unas fotografías suyas en la playa fueron tomadas sin permiso y vendidas por terceros. "Dije: si alguien va a vender fotos mías, que sea yo. Es mi imagen, mi cuerpo y no dejo que nadie más lo haga", afirmó.

Sobre el tipo de contenido que ofrece, aclaró que "no es nada del otro mundo" y sólo muestra material que no comparte en otras redes, pero sin caer en lo vulgar.