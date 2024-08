Biopic de Britney Spears será llevada a la pantalla grande

La autobiografía de Britney Spears será llevada a la pantalla grande para convertirse en una biopic de la famosa.

De acuerdo con información de Deadline y The Wrap, la película sobre la vida de la intérprete de "Toxic" será una realidad luego de que Universal Studios ganara una subasta por los derechos del libro.

La cinta será dirigida por Jon M. Chu, el realizador detrás de películas como Wicked, Locamente Millonarios (Crazy Rich Asians) y el documental musical Justin Bieber: Never Say Never.

El productor Marc Platt (Cruella, Legalmente Rubias) volverá a hacer dupla con Chu tras la realización de las dos partes de Wicked, para apostarle al desarrollo del filme que recuperará los éxitos musicales de Britney.

Sobre el anuncio, la cantante acudió a sus redes sociales para compartir su emoción con sus seguidores sobre el proyecto fílmico que está preparando.

"Estoy emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con Marc Platt. Siempre ha hecho mis películas favoritas estén atentos", escribió Spears en X.