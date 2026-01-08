Adiós en privado

Francia se despidió de Brigitte Bardot el miércoles con un servicio privado y un homenaje público en Saint-Tropez, el resort de la Riviera Francesa donde vivió durante más de medio siglo después de retirarse del estrellato cinematográfico en el apogeo de su fama.

La activista por los derechos de los animales y simpatizante de la extrema derecha falleció el 28 de diciembre a los 91 años en su casa en el sur de Francia.

Murió de cáncer después de someterse a dos operaciones, indicó su esposo, Bernard d´Ormale, en una entrevista con la revista Paris Match publicada el martes por la noche. "Estaba consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final", expresó.





UN ÍCONO DEL CINE

Residentes y admiradores aplaudieron la procesión fúnebre mientras el ataúd de Bardot, una de las mujeres más fotografiadas del mundo y un ícono del cine de los años 60, era llevado por las estrechas calles del pueblo.

Un servicio comenzó al sonido del "Ave Maria" de Maria Callas en la Iglesia Católica Notre-Dame-de-l´Assomption en presencia del esposo, hijo y nietos de Bardot, así como invitados de la familia y de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales.

"La tristeza es abrumadora, y el dolor también", declaró Max Guazzini, amigo y secretario general de la Fundación, en un discurso.

"Vamos a soñar con ella como si estuviéramos durmiendo. En nuestro sueño, Brigitte llega a una gran inmensidad blanca y de repente... llegan miles de focas", manifestó. "Todos los animales que salvó y amó forman una procesión detrás de ella... Miles de animales dicen: Brigitte, te extrañaremos, te queremos mucho, gracias".

Cientos de personas se reunieron en el pequeño pueblo para seguir la despedida en grandes pantallas instaladas en el puerto y en dos plazas.





ESTRICTA INTIMIDAD

Bardot será enterrada "en la más estricta intimidad" en un cementerio con vistas al mar Mediterráneo.

Durante mucho tiempo llamó a Saint-Tropez su refugio del estrellato que una vez la convirtió en un nombre familiar.

Un homenaje público estaba programado para la tarde del miércoles en un sitio cercano para los admiradores de la mujer cuya imagen simbolizó la liberación y sensualidad de la posguerra en Francia.

"Brigitte Bardot estará para siempre asociada con Saint-Tropez, de la cual fue la embajadora más deslumbrante", dijo el ayuntamiento la semana pasada. "A través de su presencia, personalidad y aura, marcó la historia de nuestro pueblo."

Bardot se estableció hace décadas en su villa junto al mar, La Madrague, y se retiró del cine en 1973 a los 39 años, durante una carrera internacional que abarcó más de dos docenas de películas.





AMOR POR LOS ANIMALES

Más tarde emergió como activista por los derechos de los animales, fundando y manteniendo una fundación dedicada a la protección de los animales.

Aunque se retiró de la industria cinematográfica, siguió siendo una figura pública muy visible y a menudo controvertida a través de décadas de activismo militante por los derechos de los animales y vínculos con la política de extrema derecha.

DESCANSARÁ CON VISTA AL MAR

Será enterrada en el llamado cementerio marino, donde también están enterrados sus padres.

El cementerio, con vistas al mar Mediterráneo, es también el lugar de descanso final de varias figuras culturales, incluido el cineasta Roger Vadim, el primer esposo de Bardot.

Amigos y familares le dan último adiós.