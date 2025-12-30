Será enterrada el 7 de enero

Tras su fallecimiento, Francia llora a Brigitte Bardot, la diva rebelde y acérrima activista por los derechos de los animales, que falleció en su residencia de Saint-Tropez.

Según fuentes de la ciudad francesa con vistas al Mediterráneo, el ícono del cine francés será enterrada en el cementerio marino de Saint-Tropez, en la tumba familiar, junto a sus padres. Esta declaración contradice una previa a la cadena pública Franceinfo de la periodista y amiga de toda la vida de la actriz, Wendy Bouchard, quien afirmó que Bardot sería enterrada en su jardín, a pocos pasos del mar.

Una cosa es segura: Bardot había anunciado hace tiempo su deseo de ser enterrada en La Madrague, la residencia que compró a fines de los años 50 y que devino tan legendaria como su propietaria.





TRASMITIRAN LA MISA

Mientras tanto, se anunció la fecha del funeral: se celebrará en privado el 7 de enero. La ceremonia religiosa se retransmitirá en pantallas en el puerto y en la céntrica Place des Lices. Tras el entierro, se celebrará un homenaje abierto a todos los residentes de Saint-Tropez y sus admiradores, según la Fundación Bardot.

Y aunque el círculo íntimo de Bardot ya llegó al departamento de Var para preparar el funeral, los políticos parisinos están divididos sobre la posibilidad de un homenaje de Estado.

Esta mañana, Eric Ciotti, figura de la derecha radical y líder del partido UDR, aliado de la Agrupación Nacional (RN), instó al presidente Emmanuel Macron a organizar un homenaje nacional a Bardot. Esta hipótesis fue rechazada rotundamente por el secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure.