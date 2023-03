Tras su Oscar, Brendan Fraser va bar con su hijo y conviven allí

Una de las distinciones que caracterizan a Brendan Fraser es que, pese a la fama, siempre ha llevado una vida "normal", muestra de ello fue que no ha perdido el tiempo y está aprovechando su estancia en Los Ángeles, apropósito de su nominación en la 95 edición de los Oscar para pasar un buen rato a lado de su familia, uno de sus pilares más importantes, de acuerdo con lo que ha revelado en distintas entrevistas.

El actor de 54 años fue captado a lado de Leland, su hijo menor, en el Whisky a Go Go, ubicado en el vecindario de Sunset Strip, conocido como "el epicentro de la vida nocturna de Hollywood" en el que pasaron un buen rato, entre tragos y música de los ochenta, pues en el club estaba presentándose una agrupación de rock que interpretaba covers de algunos de los temas más emblemáticos del glam metal.

El ambiente en el club era tan bueno que Leland se animó a unirse a Ashra, el músico que estaba arriba del escenario, demostrando que a su corta edad ya cuenta con sorprendentes dotes musicales, pues ejecutó un prolífico solo de guitarra, dejando sorprendida a toda la audiencia y, por supuesto, Brendan Fraser, como todo padre orgulloso, capturó el momento con un video que su hijo compartió en redes.

De hecho, durante el clip se puede escuchar como el actor apoya a Leland, gritando desde el público la frase "Do it!".

Pero eso no fue todo, pues, aunque Fraser estaba disfrutando del debut de su hijo como rockero, eso no le impidió retratarse con todas las personas que se acercaron a él para pedir una fotografía y, evidentemente, para felicitarlo por su gran interpretación en "The Whale", así como el premio Oscar que se granjeó por su actuación como Charly, según reporta "TMZ".