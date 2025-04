Brad Pitt protagonizará The Riders, la nueva adaptación cinematográfica de Tim Winton

Brad Pitt protagonizará The Riders, la nueva adaptación cinematográfica de la novela de Tim Winton, bajo la dirección de Edward Berger. La producción, que contará con financiamiento y distribución de A24, está programada para iniciar rodaje a principios de 2026 en diversas locaciones de Europa.

De acuerdo con Deadline, Pitt, ganador del Óscar por Había una Vez en Hollywood, encarnará a Fred Scully, un hombre que, tras dos años de viajar por Europa, se instala en Irlanda junto a su esposa Jennifer y su hija Billie. Allí adquieren una antigua casa al pie de un castillo. Mientras Scully se dedica a renovarla, Jennifer regresa temporalmente a Australia para liquidar sus bienes. Cuando Scully acude al aeropuerto a recibirlas, solo Billie regresa. Sin notas ni explicaciones, la desaparición repentina de Jennifer desencadena una ruptura en la vida del protagonista.

David Kajganich, conocido por su trabajo en The Terror y Hasta los Huesos, se encargará de adaptar el guion. El proyecto será producido por Ridley Scott y Michael Pruss a través de Scott Free, junto con la compañía Nine Hours de Berger, Plan B Entertainment de Pitt, y el propio Kajganich.

Scott Free ha trabajado en la adaptación de "The Riders" desde hace varios años, luego de que David Kajganich propusiera la novela a la productora hace más de una década. En un inicio, el proyecto se consideró como una posible película dirigida internamente. Sin embargo, cobró nuevo impulso cuando Edward Berger, quien ya había colaborado con Scott Free en la serie The Terror, mostró interés en dirigirlo.

Según los reportes, la participación de A24 fue clave para garantizar la producción y la distribución mundial del largometraje. La compañía, reconocida por respaldar producciones independientes y de autor, incorporó este proyecto a su catálogo, que también incluye próximas películas como Materialists de Celine Song y The Smashing Machine protagonizada por Dwayne Johnson.

Brad Pitt tiene otros proyectos en agenda, entre ellos The Continuing Adventures of Cliff Booth, dirigido por David Fincher para Netflix y basado en un guion de Quentin Tarantino. Por su parte, Edward Berger viene de dirigir Cónclave y prepara el estreno de The Ballad of a Small Player, protagonizada por Colin Farrell y programada para llegar a Netflix este año.