Deslumbra con bodysuit
Taylor Swift deslumbró ayer lunes a sus fans con una portada especial de vinilo sorpresa de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, misma que compartió en sus redes sociales oficiales.
Para la edición "The Shiny Bug" de su duodécimo álbum de estudio, Swift luce un bodysuit rojo y negro con brillantes y guantes largos a juego. La cantautora completa su look con medias de red y sus clásicos labios rojos.
Swift, de 35 años, reveló el pasado 13 de agosto la portada original de su próxima placa musical, junto a varias imágenes de ella vestida de gala, de manera sensual y provocativa como las artistas características de Las Vegas.
La cantante de "Midnights" anunció por primera vez su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, a las 00:12 horas del pasado 12 de agosto. Al día siguiente, apareció en el podcast New Heights, de su novio Travis Kelce.
Taylor detalló poco después la lista de 12 canciones que incluirá el disco: "The Fate of Ophelia", "Elizabeth Taylor", "Opal Light", "Father Figure", "Eldest Daughter", "Ruin the Friendship", "Actually Romantic", "Wi$h Li$t", "Wood", "CANCELED!", "Honey" y "The Life of A Showgirl", con Sabrina Carpenter.
Swift contó a sus fans que compuso el álbum durante la etapa europea de su gira The Eras Tour, que batió récords, con los productores pop Max Martin y Shellback, con quienes ya había colaborado en el pasado.
"Fue realmente especial volver a trabajar con ellos. Significó muchísimo para mí tener esta experiencia creativa donde supimos que teníamos que aportar las mejores ideas que jamás habíamos tenido. También sé la presión que le estoy poniendo a este disco al decirlo, pero no me importa porque me encanta", indicó Swift.