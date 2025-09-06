Blindará Selena su boda de lujo

De acuerdo a TMZ, la pareja decidió alquilar una finca en Montecito o Santa Bárbara, descartando lujosos hoteles como Rosewood Miramar Beach o San Ysidro Ranch.

La elección responde a motivos de seguridad y privacidad, porque entre los invitados seguramente estará Taylor Swift, amiga cercana de la actriz de Only Murders in the Building, y quien acaba de anunciar también su compromiso con su novio Travis Kelce.

La confidencialidad del lugar de la boda es tal, que ni los invitados conocen la ubicación exacta de la fiesta, según fuentes cercanas al medio.

La celebración llegará días después de que Gomez realizara su despedida de soltera en Los Cabos, México, a finales de agosto.

En redes sociales compartió imágenes junto a sus amigas Ashley Cook, Courtney Lopez, Priscilla Marie y Raquelle Stevens, luciendo atuendos blancos, un velo y decoraciones con globos que llevaban el mensaje "Sra. Levin", en alusión al apellido real de Blanco, Benjamin Levin.

La actriz y cantante anunció su compromiso en diciembre de 2024 con un romántico posteo en Instagram en el que mostró su anillo acompañado de la frase: "para siempre comienza ahora...".

La publicación desató el furor entre sus fanáticos y amigos del medio artístico, incluyendo Swift, quien bromeó con que sería la ""chica de las flores", mientras que la actriz Jennifer Aniston expresó: "¡CARIÑO! ¡Felicidades dulce madre!".

El compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco coronó un noviazgo que inició en julio de 2023 y que, menos de un año después, se encamina al altar.



