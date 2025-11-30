Así fue la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez

A través de redes sociales se filtraron diversas imágenes de la boda entre la cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez, quienes habrían contraído matrimonio este sábado en Puerto Vallarta, rodeados de familiares y amigos.

En sus propias redes sociales, los recién casados decidieron no compartir fotografías ni momentos del casamiento con sus seguidores. Después de cuatro años de noviazgo, la pareja finalmente decidió unirse en sagrada unión.

¿Quiénes asistieron a la boda?

A la boda asistieron influencers como Dalílah Polanco y Pablo Chagra, entre otros invitados, quienes difundieron momentos emotivos y divertidos de la celebración. Paty Cantú lució un vestido sin tirantes de color verde, mientras que Pablo Chagra usó un traje del mismo tono y un moño verde. En las imágenes filtradas se les observa felices durante la velada.

¿Qué detalles destacaron de la celebración?

La intérprete de "Afortunadamente no eres tú" sorprendió al cambiar su vestido a uno blanco, mientras su esposo eligió un traje morado, luciendo su collar y su reloj. Ambos fueron captados bailando muy felices.

Paty Cantú y Christian Vázquez se conocieron en 2021 durante la filmación de #Mirreyes vs. Godínez 2#, y un año después formalizaron su relación, anunciándolo públicamente en redes sociales.

En octubre de 2024, después de que Cantú concluyera un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Vázquez le propuso matrimonio frente a familiares y amigos, recibiendo aplausos y felicitaciones de los presentes.