Selena Gómez se despide de la soltería en Los Cabos

Las campanadas nupciales ya rodean a Selena Gómez y al productor musical Benny Blanco, quienes están a semanas de contraer matrimonio. Según medios estadounidenses, el día especial llegará en septiembre.

Para celebrar su despedida de soltera, Selena eligió la playa de Los Cabos, México, rodeada de amigas muy cercanas.

A través de su cuenta de Instagram compartió imágenes exclusivas del momento; sin embargo, Taylor Swift, quien recientemente se comprometió con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, no estuvo presente.

A su llegada, la cantante fue recibida por un mariachi, mientras que algunos invitados portaban máscaras de papel con el rostro de Blanco.

Durante la celebración, la cantante lució varios atuendos llamativos: un vestido blanco de perlas con velo de novia para la cena y un discreto bikini para disfrutar de la arena y el mar.

La travesía incluyó un paseo en yate con margaritas y copas de fruta rallada, además de letreros con la inscripción "MRS Levin" que decoraban el ambiente.

¿Dónde se celebrará la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

La boda de Selena y Benny se llevará a cabo en Montecito, California, y se espera que sea un evento de dos días. La protagonista de "Only Murders in the Building" anunció su compromiso en diciembre de 2024, acompañando la noticia con tiernas imágenes y la frase: "La eternidad comienza ahora".