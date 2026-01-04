Rich Harrison, de "El precio de la historia", se casa en Las Vegas

El conductor del programa "El precio de la historia", Rick Harrison, acaba de contraer matrimonio con su prometida, Angie Polushkin, en Las Vegas, EU. El empresario estadounidense ya dio a conocer que su próximo destino será Cancún, donde disfrutarán de su luna de miel. El dueño de la ya famosa "Gold & Silver Pawn Shop", la tienda de empeño donde se graba el famoso programa "El precio de la historia", y su novia se dieron el "sí" frente al altar, como contó Harrison en exclusiva a "TMZ".

¿Cómo fue la boda de Rick Harrison?

El anfitrión del programa, emitido por History Channel, mostró el entusiasmo que experimenta al saber que, en solo unas semanas, viajará con su ahora esposa a Cancún para festejar su unión. "Estoy feliz de haberlo hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes. Tengo suerte de poder llamar a Angie mi esposa, ella es la mejor", expresó. Chumlee, su compañero en "El precio de la historia", quien fungiría como el padrino de la boda pero, debido a percances de los que Rick no dio detalles, no pudo llegar. El empresario tampoco contó con la presencia de su hijo Rick Corey, pues este vive en México.

Detalles de la luna de miel de Rick y Angie

Luego de que el matrimonio fuera oficial, Harrison y Polushkin festejaron su unión en el "Rick's Rollin Smoke BBQ & Tavern", restaurante que le pertenece al famoso y que abrió desde la primavera del 2023. Antes de su relación con Angie, Rick estuvo casado en otras cuatro ocasiones. De esos matrimonios tuvo a sus hijos Jake, Corey, Rick, Kim y Adam. Este último murió en enero de 2024.