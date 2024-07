Cazzu reaparece tras boda de Nodal: "me marcho hoy yo sé perder"

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, reapareció en un programa argentino tras la boda de su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal, con la también cantante Ángela Aguilar.

Cazzu y Nodal comenzaron su relación cuatro meses después de que el intérprete de "Adiós amor" y Belinda terminaran su compromiso matrimonial; estuvieron juntos casi dos años, vivieron como familia en Argentina y procrearon a una hija que actualmente tiene 10 meses de nacida.

Su separación se dio en medio de la polémica porque 15 días después de hacerla pública, Christian confirmó su romance con la hija de Pepe Aguilar, con quien se acaba de casar por el civil en una ceremonia íntima rodeada de versiones de un supuesto embarazo de la cantante de 20 años.

Ante la polémica por su separación de Christian Nodal, Cazzu lanzó un comunicado en el que pidió "vivir y dejar vivir", enfatizando que ella estaba enfocada en su hija y en su trabajo, sin dar detalles de su separación; en su momento, la expareja aseguró que tomaban caminos separados pero que seguirían unidos por su hija.

Nodal, ante los ataques en redes, se pronunció:

"El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso, que es mi hija, en esa relación jamás hubieron terceras personas, simplemente a veces el amor no funciona, ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, un amor que tardo tantos años".

Hace unos días, y previo a su boda civil con Ángela Aguilar, que Christian Nodal se negó a darle a Cazzu la pensión millonaria que solicitó para Inti, la hija que tienen en común.

A inicios de julio, Cazzu reapareció en redes sociales con un nuevo tatuaje y con un par de arreglos en sus rostro, ahora, días después, lo hace cantando el tema "Como la flor", una famosa canción de desamor de la fallecida cantante Selena Quintanilla.

La trapera acudió como invitada al programa argentino "Esto es ¡FA!", donde lanzaron un adelanto de su aparición, en donde se le puede ver cantando el tema de la llamada reina del tex-mex, que entre otras cosas dice: "Si en mí, no encontraste felicidad tal vez, alguien más te la dará".