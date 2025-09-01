Se casará ¡por cuarta vez!

El cantante Cristian Castro anunció que se casará con su novia Mariela Sánchez, con quien ha mantenido una relación intermitente.

De acuerdo con el hijo de Verónica Castro, su enlace sería en febrero de 2026.

"Nos casamos el 2 de febrero. Así que estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe, ¿verdad? En la Basílica (de Guadalupe)", respondió a un reportero que le preguntó sobre posibles planes de boda