Regresa como Toy Chica

Blumhouse anuncia el nuevo nombre que se suma al reparto de "Five Nights at Freddy´s 2", la nueva película de terror basada en los juegos de Scott Caw- thon: Megan Fox.

La actriz continúa haciendo cine años después de "Transformers" y "Jennifer´s Body", siendo quizá su incursión en la saga de "Five Nights at Freddy´s" una de las propuestas más llamativas de su reciente filmografía.

Megan Fox es uno de los nombres principales del nuevo elenco de la cinta, aunque la actriz estará irreconocible en ella, puesto que se pondrá en la piel de Toy Chica, un animatrónico en forma de gallina que hizo su debut en el videojuego de "Five Nights at Freddy´s 2" como parte de la línea de animatrónicos Toy, que mejoraba y modernizaba a los que ya se conocían.

En el nuevo póster se puede ver cómo este nuevo grupo de villanos se asoma para dar la bienvenida una vez más a la pizzería de Freddy Fazbear, a la que se podrá regresar en compañía de Megan Fox a partir del próximo 5 de diciembre en cines.