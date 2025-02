Si hablan con prensa, juicio de Baldoni y Lively se adelanta

En la primera audiencia de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, el juez Lewis Liman amenazó con adelantar la fecha del juicio si ellos o sus abogados siguen hablando del caso con la prensa.

"Si resulta que esto termina siendo litigado en la prensa, podría acelerar la fecha del juicio", dijo Liman en un tribunal de Nueva York.

De acuerdo con Variety, el equipo legal de ambos actores compartió que la prensa y las redes sociales pueden afectar al jurado, especialmente lo que dice el abogado del actor, pues ha cobrado fuerza en los últimos días.

"Sus declaraciones se están amplificando en las redes sociales. Es muy difícil deshacer lo sucedido", dijo el abogado de Lively sobre el defensor de Baldoni.

Los abogados tienen prohibido hacer declaraciones extrajudiciales que tengan una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente un procedimiento judicial en el asunto, según el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York.

Lively acusó a Baldoni, quien también fue el director de la película It Ends With Us , de acosarla sexualmente en el set y luego tomar represalias con una campaña de desprestigio cuando ella se atrevió a hablar al respecto.

Baldoni respondió con una demanda a Blake Lively y a Ryan Reynolds por por difamación y extorsión, está pidiendo 400 millones de dólares por daños.