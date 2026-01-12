Califica como "grupo terrorista" al ICE

La cantante estadounidense Billie Eilish se pronunció en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras la muerte de una mujer durante un operativo migratorio realizado en Minneapolis durante la semana.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete criticó duramente a la agencia federal y acusó a sus agentes de hacer uso excesivo de la fuerza.

En una de sus publicaciones, Eilish calificó a ICE como "un grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal, bajo el Departamento de Seguridad Nacional, que no ha hecho nada para que nuestras calles sean más seguras".

La artista también compartió una imagen con datos de personas que han fallecido mientras se encontraban bajo custodia migratoria, en la que aparecen 32 nombres, y exigió mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

IMPACTANTE CASO

Los hechos se registraron el 7 de enero, cuando un agente de inmigración disparó contra Reenee Nicole Mackin Good, una mujer de 37 años, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la víctima, ciudadana de Estados Unidos, se encontraba actuando como observadora legal, brindando apoyo a vecinos de su comunidad durante los operativos migratorios.

El incidente ocurrió en una zona residencial, cuando Nicole se encontraba dentro de su camioneta. Testimonios señalan que agentes federales se acercaron al vehículo e intentaron abrir la puerta; al tratar de retirarse del lugar, un oficial disparó al menos tres veces a través del parabrisas.

Tras el tiroteo, el presidente Donald Trump afirmó que los agentes actuaron en defensa propia, argumentando que la mujer habría utilizado su vehículo como un arma e intentado atropellar a los oficiales. El mandatario también la calificó como una "agitadora profesional".

Por su parte, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, condenó lo ocurrido y aseguró que el agente federal empleó fuerza letal de manera "temeraria". Además, exigió la salida de ICE de la ciudad. "ICE, lárguense de una maldita vez", declaró.