¡Espectacular!

La bailarina, cantante y actriz mexicana de teatro y televisión, Bianca Marroquín se presentó en Reynosa con gran éxito su espectáculo "Broadway Baby", el domingo 5 de octubre como parte del programa del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, el cual se llevó a cabo en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa.

En este espectáculo "Broadway Baby", Bianca narra de manera muy amena, sus vivencias antes y después de llegar a ser una bailarina famosa, e incluso la primera mujer mexicana en estelarizar en Broadway un musical, pese a que en su momento su padre le exigió una carrera, la cual inicio pero siguió luchando por su sueño de convertirse en bailarina hasta que lo logró y fue así que confeso pasajes de su vida felices, otros amargos, pero en todo momento agradeció a Dios y al Universo de cada experiencia por dura que esta fuera.

RECORRIDO MUSICAL

"Broadway Baby" es un recorrido musical por la trayectoria de esta brillante Tamaulipeca por adopción, nacida en Monterrey, pero criada en Matamoros, Tamaulipas y por ello el festival quiso que recorriera el estado con este espectáculo de primer nivel.

Con más de dos décadas en los escenarios, Marroquín ofreció al público un recorrido por los grandes musicales que la han consolidado en el teatro musical y narró desde sus inicios hasta su consagración como estrella de Broadway; pasando por revelaciones de su vida sentimental, la perdida de su mejor amiga y la de su madre, pero siempre fuerte como roble, incluso con una gran fortaleza habló de como la vida le negó la oportunidad de ser madre, pero el como llegaron a su vida cuatro hijas adoptivas que le han cambiado la vida y fue así como en tono de humor habló de sus altibajos en la vida, pero también de como llegaron esas grandes oportunidades musicales.

Bianca recordó como debutó en Broadway con Roxie Hart en el musical Chicago, rol que ha interpretado por más de 20 años, incluso tras pandemia la invitaron a volver a Chicago pero como Velma Kelly.

Y fue así que llegaron temas emblemáticos de musicales como The Pajama Game e In the Heights, La Bella y la Bestia, Rent, El Fantasma de la Ópera y La Novicia Rebelde.

En este show estuvo acompañada por 7 músicos en vivo, cuatro bailarines que también fungieron como coros, un escenarios sencillo que se lleno con la majestuosidad de cada una de sus interpretaciones y que decir de las coreografías extraordinarias, sin lugar a dudas el XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, transportó al público a Broadway y lo mejor ¡gratis!.

Bianca Marroquín al final de la función, sin importarle en cansancio tras el espectáculo, atendió a los fans que acudieron a pedirle una fotografía, mostrando accesible y amable, brindado una gran sonrisa a todos.



