Beyoncé vuelve a los escenarios en Dubai, junto a su hija

CIUDAD DE MÉXICO .- El regreso de Beyoncé a los escenarios , tras cinco años de ausencia, fue espectacular, pues lo compartió con su hija Blue Ivy , en la inauguración del hotel Atlantis The Royal en Dubai.

"Blue Ivy salió durante 'Brown Skin Girl'", relató una fuete a Page Six. "Parecía adulta vestida de rojo, bailaba y tenía un micrófono, pero no cantaba".

Beyoncé también le dijo a la multitud que su esposo, Jay-Z, estaba allí con sus padres, Tina y Mathew Knowles, así como con sus mellizos de 5 años, Rumi y Sir.

Durante la presentación de una hora y media, que tuvo una hora de retraso, los asistentes tuvieron que apagar sus celulares para no captar los momentos en los que la cantante aparecía.

El espectáculo inició con "At Last" de Etta James e interpretó éxitos como "Beautiful Liar", "Halo" y "Crazy in Love".

Esta es la primera vez que Beyoncé encabeza un espectáculo en vivo en casi cinco años, el último fue el Global Citizen Festival en Johannesburgo, Sudáfrica , en diciembre de 2018.

Este show se da después de que lanzara su tan esperado séptimo álbum, Renacimiento, que incluye éxitos como "Cuff It" y "Break My Soul".