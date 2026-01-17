Dice adiós a México

Belinda hace realidad una vez más su ya conocida frase "ganando como siempre", pues ahora la cantante se prepara para su nuevo proyecto en el que tendrá que dejar México por un tiempo e irse a vivir a España, pues encarnará a la emperatriz Carlota.

Belinda interpretará a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México durante el Segundo Imperio junto a Maximiliano. La serie, titulada "Carlota", es una producción internacional de Sony Pictures Television con 10 episodios.

Se sabe que el rodaje inició en enero de 2026 y se filmará en México, España y Colombia durante 6 a 8 meses; el actor Jaime Lorente dará vida al emperador Maximiliano de Habsburgo, esposo de Carlota.

Después de triunfar en el musical "Mentiras", Belinda emprende un viaje a España y con melancolía se despidió de México con una historia de Instagram desde un avión, en la imagen aparece su bolso Chanel junto a la ventanilla iluminada en tonos púrpura.

"Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México", se lee.

La cantante y actriz se prepara intensamente desde 2024 con clases de postura para corregir su forma de caminar y encajar en el rol de época, el proyecto explora la vida de Carlota desde su llegada a México, sus conflictos políticos, su regencia y su trágico final tras la ejecución de Maximiliano.







