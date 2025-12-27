Rumbo a Madrid

El 2026 arrancará para Belinda tal y como fue este año que está por terminar: con agenda llena y con más propuestas, lo que le generó ver poco a su familia y a sus gatos.

Y eso porque, desde los primeros días del año que está por comenzar, se irá a Madrid por todo un semestre para grabar la serie "Carlota", en la que interpretará a la emperatriz que llegó con Maximiliano de Habsburgo en la segunda mitad del siglo 19, apoyados por los conservadores en medio de un México convulso.

"Estoy estudiando, preparando al personaje y, claro, extrañaré mis tacos, mis cosas, todo, pero es un gran proyecto", dice la cantante y actriz.

GRAN ELENCO

"Carlota" es una producción de Sony Pictures Television y tendrá en su elenco principal a Jaime Lorente ("La casa de papel"), quien interpretará a Maximiliano de Habsburgo; Miguel Ángel Silvestre ("Los enviados"), en el papel del general Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena ("Black Panther") como Josefa, la indígena que accedió a la corte.

"Ahora estoy con todo estudiando, es un proyecto que lleva mucho tiempo esperado y se pudo hacer por fin", abunda.

Todo terreno

Así que seguirá el camino del 2025, en el que, si bien estuvo en pasarelas de Cannes, Londres y Milán; también estrenó la serie "Mentiras" y participó en el musical alusivo, además de lanzar "Indómita", su nuevo disco, el costo fue no tener espacio para lo y los que ama.

"Si he estado tres días seguidos en casa ha sido mucho, ha habido conciertos, promoción, teatro, muchos viajes. Sí me gustaría un descanso, tomarme un tiempo para mí y mi rodilla (lesionada), pero por ahora no será", dice Beli.

AÑO DE TRANSFORMACIÓN

Pero lo bueno del año, recalca, es que fue un año de aprendizaje y de transformación para ser una mujer más madura.

Entendió que, si bien el 2025 ha sido pródigo en éxitos, estos no se dieron de la noche a la mañana. "Mentiras", en la que interpreta a la aparentemente fresa y costumbrista "Daniela", la grabó a inicios del año pasado; mientras que las canciones de Indómita le significaron meses de escritura.

Justo el disco y la serie la muestran como una mujer, a sus 36 años, independiente y empoderada. Algo que, dice, lo siente.

Apenas en la segunda mitad de este mes se estrenó el videoclip del sencillo "Heterocromía", en cuya letra se califica a un antiguo amor de basurero, alzadito y con la mente vacía, al tiempo que ella se dice que mejoró en todo tras su partida.



