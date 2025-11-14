En colaboración navideña

Belinda confirmó que colaborará con Sia en una nueva canción con temática navideña. El anuncio sorprendió a los fans de ambas artistas, quienes celebraron la noticia con entusiasmo.

Ahora, ambas unirán su talento para presentar una nueva versión del tema navideño "Snowman", canción que la compositora australiana estrenó en 2017, Belinda, publicó: "Necesito un pellizco", mientras que la intérprete de "Chandelier" respondió: "Se estrena el viernes a medianoche".