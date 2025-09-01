Invitada especial de Shakira

Para Belinda, ninguna semana es igual a otra: anoche fue la invitada sorpresa de Shakira en el Estadio GNP con el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Al compartir escenario con "La Loba", el momento fue único: interpretaron juntas "Día de Enero".

"Shakira es una de las artistas más importantes a nivel mundial. Me he estado preparando porque, además, es una canción muy especial. De hecho, es mi favorita de ella, da la casualidad, y es algo inolvidable", dijo Belinda ayer, en entrevista previa al show.

Muy detallista, la también actriz no llegó con las manos vacías le llevo 100 peonías de su color y un perfume.

Hace sólo unas semanas, Tim Burton quedó impactado con la mexicana y le manifestó su interés en trabajar juntos, y la semana pasada fue invitada a uno de los shows fijos de Bad Bunny en Puerto Rico, donde bailaron sensualmente "Perro Negro".

El "Conejo Malo" es fan de la telenovela Cómplices al Rescate, y en su tema "Vou 787" menciona a Mariana y Silvana, personajes interpretados por Belinda.

Además, Belinda entrará hoy al estudio para grabar con Danna y Kenia Os un tema a lanzar en octubre.

Por si fuera poco, grabó en Puerto Rico el video de una colaboración urbana, con Sebastián Yatra y Gente de Zona, que saldrá en septiembre.

Tras el éxito de Mentiras, La Serie compartirá escenario con Mariana Treviño en Mentiras All Stars, en seis funciones, el 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, con producción de Alejandro Gou.

Pronto viajará a España para rodar Carlota, serie en la que interpretará a la última Emperatriz de México.