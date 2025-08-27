Tienen baile sensual

Videos de ese momento fueron compartidos por la cantante en sus redes sociales, donde se le ve participar muy de cerca en el concierto de la residencia efectuada en Puerto Rico.

En los clips se ve que el llamado Conejo Malo no sólo advirtió la presencia de ´Beli´, sino que se acercó a ella para cantar parte de su tema "Perro Negro", en el que la menciona de forma directa.

Al momento del contacto, Belinda se encontraba en la sección VIP, donde compartía el espacio con la dominicana Tokischa y fue ahí donde escuchó la estrofa dedicada a ella, mientras bailaban muy cercanos.

La cantante mexicana abrazó al puertorriqueño, para luego desfilar frente a sus ojos y continuar disfrutando del evento con temas que la hicieron bailar como "Tití Me Preguntó"

Belinda y Bad Bunny también coincidieron fuera del escenario para posar para algunas fotos en las que ella lució el sombrero de palma que el cantante suele llevar para sus shows .

Bad Bunny inició con su residencia tras lanzar su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, a principios de año, en la que el cantante ha reunido a distintas celebridades en el recinto, como Ricky Martin, Penélope Cruz junto a Javier Bardem, LeBron James, Kylian Mbappé, Austin Butler, Jon Hamm y el director Darren Aronofsky.



