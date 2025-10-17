Lupillo Rivera se defenderá con todo el peso de la ley dicen abogados

El pleito legal entre Belinda y Lupillo Rivera se intensifica luego de que el "Toro del Corrido", como se le conoce al cantante de regional mexicano, anunciara que contra demandará a la intérprete de pop por difamación y falsedad de declaraciones, según revelaron sus abogados.

"Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría y ha reiterado su respeto hacia ella, lo último que querría es verla en prisión", dice Alonso Beceiro, quien junto a Mariana Gutiérrez y Jessica Díaz Núñez, abogados de Lupillo, ofrecieron una conferencia de prensa en la que corroboraron lo declarado a EL UNIVERSAL la tarde anterior.

El equipo legal del cantante aclaró el curso de la denuncia penal que Lupillo interpuso contra Belinda y su equipo legal, quienes, según los abogados de Rivera, buscan atender lo que consideran declaraciones falsas ante la fiscalía.

"Este tema jamás debió haber llegado a las autoridades judiciales ni ministeriales, para mí es una equivocación de estrategia de Belinda llevar esto a un terreno de carácter penal además, cuando son hechos que evidentemente no son constitutivos de delito, más bien era una situación en la cual siempre privilegiando la mediación o privilegiando los acuerdos se podría haber manejado de otra forma", dice Beceiro.

Explicó que la primera reacción formal de Belinda ante la publicación del libro "Tragos amargos" fue presentar una denuncia de carácter penal, lo que dijo agrava la situación, pues al tratarse de una acusación de posibles delitos, las sanciones pueden ser mucho más severas que en un procedimiento civil.

Beceiro añadió que quien inició el "combate legal" fue la propia Belinda y, por lo tanto, se impone la necesidad y obligación de cualquier persona de defenderse, no solo en este caso para Lupillo Rivera, y es precisamente lo que se hizo.

"Cuando se analiza la estructura de la denuncia no tiene una imputación real como tal de algún delito, tan es así que por la fiscalía, ante esta imposibilidad, decide iniciar el procedimiento por discriminación, cuando es lo único que no ha habido en las declaraciones", señaló.

Según los abogados, la denuncia de Belinda solo se sustenta en que Lupillo no tenía derecho de hablar de su relación; sin embargo, argumentaron que el libro del intérprete de "Sufriendo a solas" es una autobiografía en la que ambas partes estuvieron involucradas en cada hecho.

"No está hablando de un tema de terceros, está hablando de un tema que a él le corresponde, que él vivió, él está hablando de su vida y una parte importante de su vida, pues es Belinda", señala el abogado.

Buscan limpiar la imagen de Rivera

Más allá del tema del libro, que el propio equipo de Lupillo invita a leer para que cada quien saque sus conclusiones, los abogados reiteran que su cliente no busca que metan a la actriz a la cárcel; al contrario, solo buscan que, conforme a la ley, se limpie la imagen de Rivera y se esclarezcan las incongruencias de la denuncia de la cantante.

"Primero, en un procedimiento ante un juez, Belinda dice que tuvo nada más una relación laboral con Lupillo, pero en su denuncia dice que tuvo una relación sentimental, lo reconoce en su denuncia y ante la fiscalía; hay una contradicción", asegura el abogado.

"Las contradicciones en materia penal se llaman falsedades y la falsedad de declaración en la legislación penal mexicana es un delito. Eso obliga a que Lupillo tenga que iniciar esta acción legal por falsedades que se están cometiendo", añade.

Mariana Gutiérrez añadió que, ante la falta de elementos para denunciar, se han utilizado mecanismos corruptos por parte de la contraparte para lograr sus objetivos. Aclaró que no se trata de tráfico de influencias, pero sí de actos de tintes delictivos y de corrupción, como que la denuncia se haya presentado en la alcaldía Iztapalapa, aunque Belinda no vive ahí.

"Pues está el amigo, está el compadre, está el conocido, que me la recibe de manera inmediata, me proporciona de manera inmediata lo que le estoy solicitando y me ahorro el tiempo que marca para todos la ley."

¿En peligro "Tragos Amargos?

Asimismo, la abogada descartó que exista peligro de que el libro sea retirado del mercado mexicano, aunque advirtió que cualquier intento de frenar su distribución podría tener consecuencias legales.

"Pretender causar perjuicio en relación a la narración de su vida puede tener sanciones económicas y legales graves", afirmó.

Los abogados aseguraron que Lupillo Rivera, quien vive en Estados Unidos, jurídicamente no ha sido notificado de nada.

"No está notificado de las medidas de protección que dicen que existen, nada más nos han llegado a través de WhatsApps que no sabemos ni quién nos lo mandó, no está notificado de ninguna medida de protección ni está notificado formalmente del procedimiento penal", afirmó Beceiro.