Los looks en denim de Belinda en la revista Glamour España

Belinda deslumbra en Glamour España, en una sesión que gira en torno al denim como lenguaje principal, reinterpretado desde distintas facetas: sensual, relajada, urbana y editorial.

Con sus looks, la cantante y actriz demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más interesantes del estilo en la escena actual: sabe transformarse sin perder identidad.

¿Qué looks presentó Belinda en Glamour España?

La sesión apuesta por siluetas limpias, juegos de capas y una actitud despreocupada que se aleja del glamour rígido para abrazar una estética mucho más natural y contemporánea.

Uno de los looks de Belinda más destacados es el conformado por una chamarra y jeans de Levi´s en tonos claros que funcionan como una base clásica, atemporal y poderosa. La silueta se siente estructurada, pero al mismo tiempo relajada, dejando que el movimiento del cuerpo sea parte del estilismo.

Debajo, un vestido de Ayanegui suma un contraste interesante al juego de capas, aportando suavidad y un toque femenino que equilibra la fuerza del denim. El resultado es una imagen limpia y contundente que transmite seguridad y una elegancia sin esfuerzo.

Detalles de la sesión fotográfica de Belinda

En otra imagen look, Belinda apuesta por un total look de Levi´s en mezclilla oscura que remite directamente a la estética noventera. Las piezas amplias y de caída relajada refuerzan una vibra urbana y desenfadada, muy alineada con las tendencias actuales.

Los lentes de Eyewear by David Beckham aportan un aire cool y ligeramente misterioso, elevando el outfit sin quitarle naturalidad. Es un look que se siente auténtico, cómodo y pensado para moverse con libertad, algo que se refleja tanto en la actitud como en la postura.

Con este outfit, Belinda se inclina por una propuesta mucho más sobria y elegante. La camisa de mezclilla Levi´s mantiene el hilo conductor de la mezclilla, pero se combina con un pantalón de Ludovic de Saint Sernin que estiliza la figura y aporta una sofisticación inmediata.

Este look destaca por su equilibrio: no necesita adornos ni excesos para imponerse. Todo recae en las líneas limpias, la silueta y la manera en la que Belinda habita el outfit, demostrando que el minimalismo también puede ser poderoso.

Estilo y tendencias en la moda de Belinda

Aquí el denim se vuelve más juguetón y experimental. La chamarra y los jeans de Levi´s se presentan en una versión bicolor que aporta textura y movimiento al look. Debajo, un top de Evade deja ver un lado más atrevido, pero perfectamente balanceado.

Las botas de Coperni terminan de darle carácter al outfit, sumando un toque contemporáneo y fashionista. Es uno de los looks más dinámicos de la sesión, donde Belinda se muestra cómoda explorando nuevas siluetas sin perder su esencia.

Para cerrar, un total look de Levi´s en mezclilla oscura. La silueta es fluida, pensada para el movimiento y la comodidad, algo que se refleja claramente en las poses más libres y espontáneas.

Los lentes de Isabel Marant aportan un guiño sofisticado, mientras que las botas —propiedad del estilista Daniel Vázquez— complementan el estilismo de forma orgánica. Es un look que resume perfectamente el espíritu de la sesión: fuerte, sencillo y muy actual.

A través de estos looks, la reciente sesión fotográfica de Glamour España confirma el momento estilístico de Belinda: una figura que entiende la moda como una herramienta de expresión, capaz de moverse entre lo urbano, lo editorial y lo atemporal sin perder coherencia ni fuerza visual.