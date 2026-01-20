Termina pelea entre Príncipe Enrique y tabloides

Decenas de millones de dólares están en juego cuando el príncipe Enrique ha vuelto al tribunal para el tercer y último capítulo en su batalla legal para frenar a los tabloides británicos.

Enrique, también conocido como el duque de Sussex, es parte de un grupo de siete demandantes de alto perfil que acusan al editor del Daily Mail de invadir su privacidad utilizando tácticas ilegales de recopilación de información para espiarlos en busca de titulares sensacionalistas.

EL ALEGATO

Enrique, Elton John y las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, entre otros, alegan que Associated Newspapers Ltd. contrató a investigadores privados para intervenir sus autos, obtener sus registros privados y escuchar sus llamadas telefónicas.

El editor ha negado las acusaciones y las calificó de absurdas.

El abogado David Sherborne abrió su caso diciendo que había una cultura en Associated Newspapers que se extendió durante décadas para recabar ilegalmente información comprometedora "que arruinó la vida de tantos".

NEGOCIACIONES

Dijo que las vigorosas negaciones de la compañía, la destrucción de registros y "enormes cantidades de documentos desaparecidos" habían impedido a los demandantes saber qué habían hecho los periódicos.

"Juraron que no ocultaban nada", dijo Sherborne. "Associated sabía que estas negaciones enfáticas no eran ciertas. ... Sabían que tenían cosas ocultas".

NUEVE SEMANAS

Se espera que el juicio en el Tribunal Superior de Londres dure nueve semanas y verá el regreso de Enrique al estrado de los testigos por segunda vez desde que hizo historia en 2023 al convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real en testificar en más de un siglo.

Enrique, vistiendo un traje azul oscuro, saludó alegremente a los reporteros y dijo "buenos días" al ingresar al edificio del tribunal por una entrada lateral. Se sentó en la última fila de la sala del tribunal cerca de Hurley y Frost.

Él responsabiliza a la prensa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 cuando era perseguida por paparazzi en París. También los culpa por los ataques persistentes a su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, que los llevaron a abandonar sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos en 2020.

CONTRA EDITORES

El caso fue uno de muchos que surgieron del escándalo generalizado de escuchas telefónicas en el que algunos periodistas comenzaron a interceptar mensajes de correo de voz a principios de este siglo y continuaron durante más de una década.