Isabela Ferrer acusa a Baldoni de acoso legal en batalla judicial

La actriz Isabela Ferrer, conocida por su papel en Romper El Círculo, acusó al director y coprotagonista de la cinta, Justin Baldoni, de acosarla a través de comunicaciones y citaciones judiciales relacionadas con la batalla legal que enfrenta con Blake Lively.

El pasado 12 de agosto, los abogados de Ferrer, de 24 años, presentaron una moción en la que alegan que Baldoni, de 41, ha recurrido a "tácticas de mala fe" con "fines indebidos y con el objetivo de acosar" a la actriz, quien interpretó la versión joven del personaje de Lively, Lily, en la adaptación de la novela de Colleen Hoover.

En su escrito, Ferrer pidió al tribunal que rechace la moción de Baldoni y le imponga sanciones, argumentando que la citación presentada por él se solapa con otra emitida previamente por Lively en febrero pasado, informó People.

En aquella ocasión, la protagonista de Gossip Girl citó a Ferrer por comunicaciones relevantes a su denuncia contra Baldoni, a quien acusó en diciembre de 2023 de acoso sexual y de liderar una campaña de desprestigio en represalia, cargos que el actor de Jane the Virgin ha negado.

Los abogados de Ferrer sostienen que Wayfarer Studios, la productora de Baldoni, incumplió su obligación contractual de cubrir los gastos legales de la actriz, y que el retraso en la negociación de esa indemnización representa "un intento transparente de presionar financieramente" a su representada.

Además, afirman que Baldoni habría difundido direcciones asociadas a Ferrer, exponiendo su privacidad, y que la nueva citación es "un esfuerzo transparente para ejercer presión" sobre ella.

El conflicto legal ocurre en paralelo a la contrademanda de 400 millones de dólares que Baldoni interpuso contra Lively y su esposo Ryan Reynolds en enero, posteriormente desestimada. En esa acción, el director alegaba que Lively había pedido a Ferrer evitarlo para dar la impresión de que había cometido "un pecado atroz".

En medio de la controversia, Ferrer y otras coprotagonistas dejaron de seguir a Baldoni en redes sociales y evitaron aparecer junto a él en los eventos promocionales de Romper El Círculo en agosto de 2024.

Los juicios relacionados con el caso Lively vs. Wayfarer Studios están programados para marzo de 2026.