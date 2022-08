Bárbara Mori dedica emotivo mensaje a su novio Fernando Rovzar

(Por eso dan ganas de poner las palabras en mayúscula, para darle el peso que tienen o por lo menos esa es la sensación al escribir en mayúsculas).

El lenguaje parece quedar corto. Por lo tanto no encuentro las palabras para explicar la profunda GRATITUD que me inunda completita, y se me desborda por cada poro, porque por fin vamos a compartir el set como director y actriz, me sobrecoge".

Mori recordó el amor que siente por él y se mostró emocionada por la nueva etapa que vivirá con Rovzar. "Hoy, comienza esta aventura que emprendemos juntos y de la mano, no hay nada más poderoso que unir nuestros caminos hacia aquello que es más grande que nosotros mismos para lograr tocar corazones como tu haz tocado el mío.

Desde que la pareja hizo pública su relación, comparten de repente fotos juntos. Bárbara Mori, de 44 años, ya es abuela de Mila, hija de Sergio Mayer jr., producto de su matrimonio con el exdiputado y también actor Sergio Mayer.