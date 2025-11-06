La ´Barbie Humana´, tiene muerte misteriosa

Otra influencer se suma a las misteriosas muertes en el mundo. Esta vez la brasileña Bárbara Jankavski fue hallada muerta bajo circunstancias sospechosas, según dieron a conocer autoridades de Brasil. La mujer, también conocida como la "Barbie Humana", se sometió a 27 cirugías para parecerse a la famosa muñeca.

Tenía 31 años, fue hallada sin vida la noche del pasado domingo y vestía únicamente ropa interior, además presentaba lesiones en el ojo y la espalda, según el informe de la policía militar.

Esperan hallar las causas reales de su muerte, ya que la policía forense le practicó la autopsia y análisis toxicológicos. Según el informe policial, falleció "repentinamente, sin causa aparente".

De acuerdo con el portal de noticias G1, Bárbara se encontraba en el inmueble de un defensor público de 51 años. Según el relato del hombre, cuyo nombre no fue revelado, durante el tiempo que estuvieron juntos "consumieron sustancias ilícitas", posteriormente, ella tosió y luego se quedó dormida mientras veían la televisión.