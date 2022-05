Bárbara de Regil, contra del uso de marihuana

"Me gusta estar al cien y no en una realidad ficticia", dijo la actriz, al señalar las broncas que puede ocasionar el consumo de hierba, ya sea en grandes o pequeñas porciones.

Sin embargo, los seguidores de Bárbara le recordaron que ella se volvió famosa gracias a su participación en una narcoserie llamada Rosario Tijeras.

También le pidieron que no satanizara todo, pues la marihuana también se usa para hacer medicinas.

Por otra parte, De Regil posteó en Instagram una foto de su abdomen mostrando sus estrías y mandándole un mensaje a sus seguidores.

"Antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas. Nunca se fueron, llegaron para quedarse. Así que las tapaba con todoooo (sic) maquillaje, blusas altas. Me daba mucha pena que se vieran Además,cuando se veían me criticaban - quesco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve etcétera.

"Basta de esconder lo que soy y seré. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara : Te amo con todo y tus 16 estrías (sólo en la pancita )", escribió.