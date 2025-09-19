Pide no ceder ante presión de Trump

Barack Obama instó a las empresas de medios a no ceder ante la presión del presidente Donald Trump tras la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live! por ABC.

A través de redes sociales, Obama, de 64 años, criticó que la administración actual haya llevado la cultura de la cancelación "a un nuevo y peligroso nivel", amenazando con acciones regulatorias contra las compañías de medios si no silenciaban o despedían a periodistas y comentaristas que no le agradaban.

"Este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la Primera Enmienda fue diseñada para prevenir, y las empresas de medios deben comenzar a defenderse en lugar de capitular ante ella", agregó el ex presidente estadounidense.

ABC detuvo la producción del programa el miércoles después de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenazó con tomar medidas contra la cadena por los comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.