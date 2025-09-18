Quiere estar como Lyn May

Aracely Arámbula, de 50 años, se deshizo en halagos para Lyn May, no sólo por su talento, también por la minicintura que conserva a los 72 años. Ambas comparten el escenario en ´Perfume de Gardenia´, donde sacan a flote su destreza al bailar.

Arámbula, quien se preparó estrictamente para lucir una figura esbelta en el proyecto de Omar Suárez, posó junto a Lyn May, ambas con el atuendo de rumberas. En tanto, Lyn May llamó su ´vedette favorita´ a su compañera.

Lyn May sigue brillando a sus 72 años. Se luce con splits y bailes exóticos en el escenario del teatro.