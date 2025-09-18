Quiere estar como Lyn May

Quiere estar como Lyn MayAracely Arámbula, de 50 años, se deshizo en halagos para Lyn May, no sólo por su talento, también por la minicintura que conserva
Aracely Arámbula, de 50 años, se deshizo en halagos para Lyn May, no sólo por su talento, también por la minicintura que conserva a los 72 años. Ambas comparten el escenario en ´Perfume de Gardenia´, donde sacan a flote su destreza al bailar.
Arámbula, quien se preparó estrictamente para lucir una figura esbelta en el proyecto de Omar Suárez, posó junto a Lyn May, ambas con el atuendo de rumberas. En tanto, Lyn May llamó su ´vedette favorita´ a su compañera.
Lyn May sigue brillando a sus 72 años. Se luce con splits y bailes exóticos en el escenario del teatro.
