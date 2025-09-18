Se hace viral

El rapero Chris Brown encendió el concierto que dio en Los Ángeles este fin de semana luego de regalarle a Kayla Nicole, ex novia de Travis Kelce, un baile erótico que se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo con Page Six, la modelo e influencer, de 33 años, se sentó en una silla roja en el escenario mientras Brown interpretaba su éxito "Take You Down".

Posteriormente, el intérprete rodeó a Nicole, bailó de forma sensual en el suelo y finalmente se dirigió hacia ella. Al acercarse, la ex pareja de Kelce levantó las piernas y dejó que Chris elevara el nivel de erotismo.

La química entre ambos sacudió a la audiencia presente, y justo cuando parecía que iban a besarse, las luces se apagaron en el SoFi Stadium de Los Ángeles, para terminar con el acto.

Nicole estuvo en una relación intermitente con Kelce de 2017 a 2022. El futbolista ahora está comprometido con Taylor Swift, con quien sale desde 2023 y tiene uno de los romances más estables del espectáculo.