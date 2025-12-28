Bad Bunny regresa a la CDMX con concierto gratis en el Zócalo

Bad Bunny regresará a la Ciudad de México para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la capital, así lo anunció el propio cantante mediante sus cuentas oficiales de redes sociales.

El cantante dio a conocer la noticia con un mensaje en el que asegura estar enamorado y agradecido con el país azteca por el apoyo que le ha brindado su gente desde el inicio de su carrera.

"Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré", se lee.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Bad Bunny en CDMX?

Bad Bunny además tendrá invitados especiales en este concierto gratuito en el Zócalo capitalino, los fans del puertorriqueño están seguros que será J Balvin uno de ellos, pues recientemente se reencontraron en el escenario.

El concierto gratis de Bad Bunny en la CDMX se llevará a cabo en el mes de enero, previo a que el llamado Conejo Malo se presente en Lima, Perú como parte de la gira "Debí tirar más fotos".

Detalles sobre el concierto de Bad Bunny en el Zócalo

Uno de los detalles que debes de tener en cuenta para este concierto gratis de Bad Bunny en el Zócalo de la CDMX, además de llegar muy temprano para alcanzar lugar, es que esto es una noticia que pese a ser muy esperada por todos los mexicanos por ahora no es verdad.

Esperamos pronto se convierta en realidad, pero por ahora... "pobre palomita te dejaste engañar", pasa un feliz día de los inocentes y sigue rezando para tener a Benito gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.